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"Пока не будут сняты санкции": Лукашенко отказывается поддерживать контакт с Западом

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Беларусь, Воскресенье 12 сентября 2021 15:40
"Пока не будут сняты санкции": Лукашенко отказывается поддерживать контакт с Западом Фото: Лукашенко отказывается поддерживать контакт с Западом (president.gov.by)
Автор: Сергей Пышкин

Лукашенко не планирует поддерживать связь с западными партнерами из-за санкций. Решать вопрос с миграционным кризисом, по его мнению, также придется Западу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Белта.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко.

Также он отметил, что в санкциях против Беларуси нет смысла, поскольку республику, якобы, не волнуют новые ограничения.

"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми", - добавил Лукашенко.

Миграционный кризис на европейской границе, по мнению Лукашенко, также остается проблемой Запада, а не Беларуси.

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Александр Лукашенко Беларусь Соединенные Штаты Америки
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