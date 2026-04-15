В ЄС запускають додаток для перевірки віку в інтернеті: як він працюватиме

22:32 15.04.2026 Ср
2 хв
Стало відомо, як саме працюватиме "цифровий контроль"
aimg Сергій Козачук
В ЄС запускають додаток для перевірки віку в інтернеті: як він працюватиме Фото: ЄС запустить додаток для перевірки віку в інтернеті (Getty Images)

В Європейському Союзі представили спеціальний додаток для підтвердження віку користувачів в інтернеті, що має захистити дітей від шкідливого та незаконного контенту.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Ще одна країна ЄС обмежить доступ до соцмереж для дітей

Як працюватиме додаток

За інформацією видання, програмне забезпечення з відкритим кодом вимагатиме від користувачів надати офіційне посвідчення особи (наприклад, паспорт) під час налаштування.

Інструмент працюватиме на смартфонах, планшетах та персональних комп'ютерах.

За словами Урсули фон дер Ляєн, тепер онлайн-платформи можуть легко покладатися на цю розробку, тому "більше немає жодних виправдань" для відсутності перевірки віку.

Чому це важливо

Запуск інструменту відбувається на тлі дискусій у країнах ЄС щодо обмеження доступу підлітків до соціальних мереж через ризики залежності та шкідливий вплив на психіку.

Зокрема, Франція та Греція вже оголосили про плани запровадити такі заборони.

Система перевірки віку стане обов'язковою для ресурсів, на які поширюються правила ЄС щодо захисту дітей, зокрема для сайтів із порнографічним контентом.

За недотримання цих норм компаніям загрожують штрафи в розмірі до 6% від їхнього річного світового обсягу продажів згідно із Законом про цифрові послуги (DSA).

Обмеження соцмереж

Нагадаємо, нещодавно про наміри посилити контроль за цифровим життям підлітків заявила Греція. Уряд країни планує з 1 січня 2027 року заборонити користування соцмережами дітям до 15 років. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс наголосив, що Афіни прагнуть не лише ухвалити власний закон, а й стимулювати весь Євросоюз до аналогічних кроків.

Крім того, подібні обмеження стають глобальним трендом. Раніше влада Індонезії ввела загальнонаціональну заборону для дітей до 16 років, пояснюючи це захистом від булінгу та порнографії.

Водночас у Великій Британії обговорюють ще радикальніші заходи. Лондон вів переговори з Канадою та Австралією щодо можливої повної заборони соціальної мережі Х на території країни.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта