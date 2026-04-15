В ЄС запускають додаток для перевірки віку в інтернеті: як він працюватиме

В Європейському Союзі представили спеціальний додаток для підтвердження віку користувачів в інтернеті, що має захистити дітей від шкідливого та незаконного контенту.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як працюватиме додаток

За інформацією видання, програмне забезпечення з відкритим кодом вимагатиме від користувачів надати офіційне посвідчення особи (наприклад, паспорт) під час налаштування.

Інструмент працюватиме на смартфонах, планшетах та персональних комп'ютерах.

За словами Урсули фон дер Ляєн, тепер онлайн-платформи можуть легко покладатися на цю розробку, тому "більше немає жодних виправдань" для відсутності перевірки віку.

Чому це важливо

Запуск інструменту відбувається на тлі дискусій у країнах ЄС щодо обмеження доступу підлітків до соціальних мереж через ризики залежності та шкідливий вплив на психіку.

Зокрема, Франція та Греція вже оголосили про плани запровадити такі заборони.

Система перевірки віку стане обов'язковою для ресурсів, на які поширюються правила ЄС щодо захисту дітей, зокрема для сайтів із порнографічним контентом.

За недотримання цих норм компаніям загрожують штрафи в розмірі до 6% від їхнього річного світового обсягу продажів згідно із Законом про цифрові послуги (DSA).