В ЕС запускают приложение для проверки возраста в интернете: как оно будет работать

В Европейском Союзе представили специальное приложение для подтверждения возраста пользователей в интернете, которое должно защитить детей от вредного и незаконного контента.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как будет работать приложение

По информации издания, программное обеспечение с открытым кодом потребует от пользователей предоставить официальное удостоверение личности (например, паспорт) при настройке.

Инструмент будет работать на смартфонах, планшетах и персональных компьютерах.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, теперь онлайн-платформы могут легко полагаться на эту разработку, поэтому "больше нет никаких оправданий" для отсутствия проверки возраста.

Почему это важно

Запуск инструмента происходит на фоне дискуссий в странах ЕС по ограничению доступа подростков к социальным сетям из-за рисков зависимости и вредного влияния на психику.

В частности, Франция и Греция уже объявили о планах ввести такие запреты.

Система проверки возраста станет обязательной для ресурсов, на которые распространяются правила ЕС по защите детей, в частности для сайтов с порнографическим контентом.

За несоблюдение этих норм компаниям грозят штрафы в размере до 6% от их годового мирового объема продаж согласно Закону о цифровых услугах (DSA).