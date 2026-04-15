В ЕС запускают приложение для проверки возраста в интернете: как оно будет работать
В Европейском Союзе представили специальное приложение для подтверждения возраста пользователей в интернете, которое должно защитить детей от вредного и незаконного контента.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как будет работать приложение
По информации издания, программное обеспечение с открытым кодом потребует от пользователей предоставить официальное удостоверение личности (например, паспорт) при настройке.
Инструмент будет работать на смартфонах, планшетах и персональных компьютерах.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, теперь онлайн-платформы могут легко полагаться на эту разработку, поэтому "больше нет никаких оправданий" для отсутствия проверки возраста.
Почему это важно
Запуск инструмента происходит на фоне дискуссий в странах ЕС по ограничению доступа подростков к социальным сетям из-за рисков зависимости и вредного влияния на психику.
В частности, Франция и Греция уже объявили о планах ввести такие запреты.
Система проверки возраста станет обязательной для ресурсов, на которые распространяются правила ЕС по защите детей, в частности для сайтов с порнографическим контентом.
За несоблюдение этих норм компаниям грозят штрафы в размере до 6% от их годового мирового объема продаж согласно Закону о цифровых услугах (DSA).
Ограничения соцсетей
Напомним, недавно о намерениях усилить контроль за цифровой жизнью подростков заявила Греция. Правительство страны планирует с 1 января 2027 года запретить пользование соцсетями детям до 15 лет. Премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил, что Афины стремятся не только принять собственный закон, но и стимулировать весь Евросоюз к аналогичным шагам.
Кроме того, подобные ограничения становятся глобальным трендом. Ранее власти Индонезии ввели общенациональный запрет для детей до 16 лет, объясняя это защитой от буллинга и порнографии.
В то же время в Великобритании обсуждают еще более радикальные меры. Лондон вел переговоры с Канадой и Австралией о возможном полном запрете социальной сети Х на территории страны.