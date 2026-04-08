Ще одна країна ЄС обмежить доступ до соцмереж для дітей

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що в Афінах кажуть, що хочуть не лише ухвалити власний закон, а й підштовхнути до подібних рішень увесь Євросоюз.

За його словами, влада пішла на цей крок через зростання рівня тривожності серед дітей, проблеми зі сном і сам дизайн онлайн-платформ, який підштовхує до залежності.

Міцотакіс наголосив, що Греція стане однією з перших країн, які запровадять таку заборону, але не хоче залишатися винятком. За його словами, Афіни прагнуть підштовхнути в цьому напрямку і Європейський Союз.

У листі до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Міцотакіс запропонував запровадити в Євросоюзі "цифровий вік повноліття" у 15 років, зробити для платформ обов’язковою перевірку віку і створити узгоджену систему контролю та санкцій до кінця 2026 року. У грецькому уряді вважають, що без спільної законодавчої рамки ЄС окремі національні рішення будуть малоефективними.

За словами міністра цифрового управління Дімітріса Папастергіу, парламент Греції має ухвалити відповідний закон у середині 2026 року. Із 1 січня 2027 року платформи повинні будуть мати технічну можливість обмежувати доступ дітей, інакше їм можуть загрожувати штрафи за нормами Закону ЄС про цифрові послуги, які сягають 6% глобального обороту.

Уряд уже заборонив використання мобільних телефонів у школах і запустив платформи батьківського контролю, щоб обмежити час, який підлітки проводять перед екранами. Опитування компанії ALCO, оприлюднене у лютому, показало, що близько 80% респондентів підтримують заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Обмеження доступу до соцмереж для дітей

Нагадаємо, Австралія у грудні 2025 року першою у світі запровадила загальнонаціональну заборону на користування соцмережами для дітей молодше 16 років.

Уже на початку січня 2026 року Meta повідомила про блокування майже 550 тис. акаунтів в Австралії після набуття чинності новими правилами.