Ще один удар по соцмережах: Індонезія ввела обмеження для дітей до 16 років

Влада Індонезії запровадила загальнонаціональні обмеження для дітей до 16 років у соцмережах на тлі глобального посилення контролю за цифровими платформами. Нові правила зачіпають найпопулярніші сервіси, а компаніям, які їх не виконають, загрожують санкції.

Повної заборони всіх дитячих акаунтів нові правила не передбачають. Водночас платформи, які влада вважає "високоризиковими", зокрема YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X і Roblox, мають обмежити доступ для користувачів до 16 років, у тому числі шляхом видалення або деактивації акаунтів.

Сервіси, які оцінюються як менш ризиковані, все ще можуть бути доступні молодшим користувачам, але лише за умови суворіших заходів безпеки. Йдеться, зокрема, про високий рівень конфіденційності за замовчуванням, батьківський контроль, а також обмеження на відстеження місцезнаходження і профілювання.

Міністерка комунікацій та цифрових справ Індонезії Меутя Хафід повідомила, що X, Bigo Live, TikTok і Roblox уже внесли або оголосили про зміни для дотримання нової політики. За її словами, TikTok планує поступово деактивувати акаунти користувачів молодше 16 років, а Roblox адаптує свої функції для дітей до 13 років.

Компанія X заявила, що підвищить мінімальний вік користувачів до 16 років. Roblox, зі свого боку, повідомила про намір запровадити в Індонезії додаткові обмеження щодо контенту та комунікації для гравців до 16 років.

YouTube Indonesia заявив, що підтримує підхід, який базується на самооцінці ризиків, "на противагу загальній забороні". Meta Platforms повідомила, що підтримує "практичне впровадження" нових правил і продовжить переговори з міністерством щодо Facebook та Instagram. У компанії також заявили, що вже перевели десятки мільйонів індонезійських підлітків на так звані "підліткові акаунти", які, на її думку, відповідають вимогам нового регулювання.

Хафід додала, що компаніям, які не виконають нові вимоги, загрожують санкції, зокрема можливі обмеження доступу в Індонезії. Крім того, до червня вони мають провести самооцінку безпеки дітей на своїх платформах.