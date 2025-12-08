ЄС запускає найжорсткішу міграційну реформу за десятиліття: що зміниться

Рішення передбачає запровадження нової системи оцінки заяв на притулок, розширення списку "безпечних країн походження" та створення спільних правил для повернення мігрантів, які не отримали захисту в ЄС.

Про це йдеться в офіційних заявах Ради ЄС, оприлюднених 8 грудня.

Попри різку критику з боку понад 200 громадських організацій, більшість положень, запропонованих Єврокомісією, фактично стали основою майбутніх законів.

Паралельно держави-члени узгодили "пул солідарності" на 2026 рік, що передбачає перерозподіл 21 тисячі людей або надання фінансової допомоги на суму 420 мільйонів євро для країн, найбільше навантажених міграційними потоками.

Після затвердження позиції Радою ЄС очікується важкий етап переговорів з Європарламентом, який поки що не затвердив свою фінальну позицію. Однак, судячи з поточних документів, Брюссель вже близький до ухвалення наймасштабнішої міграційної реформи за останнє десятиліття.

Що саме узгодили країни ЄС

Нові правила надання притулку. Держава-член ЄС зможе відхиляти заяву про надання притулку, якщо людина теоретично могла отримати захист у "безпечній третій країні". Це дає змогу окремим країнам передавати обробку заяв до держав, які ЄС визнає безпечними.

"Данія та багато країн ЄС давно виступають за розгляд заяв про притулок у безпечних третіх країнах, щоб позбавити мігрантів стимулу ризикувати життям у небезпечних подорожах до Європи", - заявив міністр міграції Данії Расмус Стоклунд.

Спільний список "безпечних країн". Так, до списку включили:

країни-кандидати на вступ до ЄС;

Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Індію, Косово, Марокко та Туніс.

Це означає, що громадяни цих держав з більшою ймовірністю отримають відмову в наданні притулку.

Нова система повернення нелегальних мігрантів. ЄС погодив регламент, який встановлює спільні правила депортації, включно з введенням обов'язків для осіб, яким видано припис про повернення.

Ключові зміни:

мігрантам, які відмовляються добровільно виїжджати, може загрожувати ув’язнення;

країни ЄС зможуть створювати спеціальні "центри повернення" (return hubs), де утримуватимуть людей до депортації.

Різка критика правозахисників

В Amnesty International заявили, що підхід ЄС "дегуманізує" мігрантів і повторює найжорсткіші практики США.

"Ці каральні заходи - безпрецедентне позбавлення прав на основі статусу мігранта. Вони залишать ще більше людей у вразливому становищі та юридичній пастці", - заявила Олівія Сундберг Дієс, експерт Amnesty з питань міграції.