В Ірландії посилили умови для українських біженців

Ірландія скорочує термін безкоштовного проживання українців і запроваджує нові фінансові умови для тих, хто працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію національного ірландського мовника RTE.

Уряд Ірландії вирішив зменшити період проживання новоприбулих українців у наданому державою житлі з 90 до 30 днів.

Таким чином влада прагне оптимізувати систему розміщення, щоб забезпечити місцями всіх, хто прибуває в країну в пошуках захисту.

Раніше українці, які втекли від війни, могли залишатися в державному житлі до трьох місяців. Однак, за розрахунками уряду, якщо щодня продовжують звертатися близько 50 осіб, резерв місць може бути повністю вичерпаний уже до кінця місяця.

Крім того, підкомітет ірландського уряду схвалив ідею запровадження щотижневих внесків для тих, хто шукає притулок і має роботу та мешкає в державних приміщеннях.

Як повідомив міністр юстиції Джим О'Каллаган, механізм буде розроблено спільно з міністром-державним секретарем Колмом Брофі.

Найближчими тижнями пропозиції представлять урядовим партіям для розгляду, після чого документ скерують до Кабінету міністрів для остаточного затвердження.

За попередніми оцінками, розмір щотижневої плати для тих, хто проживає в центрах Міжвідомчої служби з надання притулку (IPAS), становитиме від €15 до €238 залежно від рівня доходу.

"Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції і вважаємо їх доречними", - зазначив міністр.

О'Каллаган також повідомив, що потік українців до Ірландії значно збільшився з вересня. З 2022 року в країну прибуло понад 100 тисяч осіб, з яких близько 80 тисяч залишаються на території Ірландії та продовжують отримувати підтримку держави.