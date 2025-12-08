ЕС запускает самую жесткую миграционную реформу за десятилетие: что изменится

Решение предусматривает введение новой системы оценки заявлений на убежище, расширение списка "безопасных стран происхождения" и создание общих правил для возвращения мигрантов, которые не получили защиты в ЕС.

Об этом говорится в официальных заявлениях Совета ЕС, обнародованных 8 декабря.

Несмотря на резкую критику со стороны более 200 общественных организаций, большинство положений, предложенных Еврокомиссией, фактически стали основой будущих законов.

Параллельно государства-члены согласовали "пул солидарности" на 2026 год, предусматривающий перераспределение 21 тысячи человек или предоставление финансовой помощи на сумму 420 миллионов евро для стран, наиболее нагруженных миграционными потоками.

После утверждения позиции Советом ЕС ожидается тяжелый этап переговоров с Европарламентом, который пока не утвердил свою финальную позицию. Однако, судя по текущим документам, Брюссель уже близок к принятию самой масштабной миграционной реформы за последнее десятилетие.

Что именно согласовали страны ЕС

Новые правила предоставления убежища : государство-член ЕС сможет отклонять заявление о предоставлении убежища, если человек теоретически мог получить защиту в "безопасной третьей стране". Это позволяет отдельным странам передавать обработку заявлений в государства, которые ЕС признает безопасными.

"Дания и многие страны ЕС давно выступают за рассмотрение заявлений об убежище в безопасных третьих странах, чтобы лишить мигрантов стимула рисковать жизнью в опасных путешествиях в Европу", - заявил министр миграции Дании Расмус Стоклунд.

Общий список "безопасных стран". Так, в список включили:

страны-кандидаты на вступление в ЕС;

Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Косово, Марокко и Тунис.

Это означает, что граждане этих государств с большей вероятностью получат отказ в предоставлении убежища.

Новая система возвращения нелегальных мигрантов. ЕС согласовал регламент, который устанавливает общие правила депортации, включая введение обязанностей для лиц, которым выдано предписание о возвращении.

Ключевые изменения:

мигрантам, которые отказываются добровольно выезжать, может грозить заключение;

страны ЕС смогут создавать специальные "центры возвращения" (return hubs), где будут удерживать людей до депортации.

Резкая критика правозащитников

В Amnesty International заявили, что подход ЕС "дегуманизирует" мигрантов и повторяет самые жесткие практики США.

"Эти карательные меры - беспрецедентное лишение прав на основе статуса мигранта. Они оставят еще больше людей в уязвимом положении и юридической ловушке", - заявила Оливия Сундберг Диес, эксперт Amnesty по вопросам миграции.