У Британії хочуть обмежити термін перебування біженців: що відомо

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд наступного тижня оприлюднить радикальні зміни в системі надання притулку. До них увійдуть пропозиції щодо обмеження терміну перебування біженців у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Очікується, що Махмуд пообіцяє "зробити все, що потрібно", щоб відновити контроль над кордонами Британії.

Також, за даними джерел Bloomberg, очікується, що міністр назве десятки тисяч нелегальних мігрантів, які щороку перетинають Ла-Манш, або людей, які прострочують свої візи, "зловмисниками, які зловживають системою".

Зазначається, що з моменту приходу до влади Лейбористської партії Міністерство внутрішніх справ депортувало або вислало майже 50 тисяч нелегальних іммігрантів, що на 23% більше, ніж за попередні 16 місяців.

Однак, глава МВС Британії хоче чіткіше донести до тих, хто прибуває з безпечних країн, таких як Франція, що їм не слід вирушати в подорож.

Співрозмовники, близькі до Махмуд, повідомили, що МВС Британії буде більш тісно орієнтуватися на такі країни, як Данія, де кількість шукачів притулку зменшилася після того, як їм стало складніше отримати законне право на перебування в країні.

За інформацією джерел видання, група посадовців відвідала Копенгаген минулого тижня, щоб ознайомитися з датським підходом.

Захист, який зараз надається біженцям на постійній основі, буде обмежений у часі, а їхній імміграційний статус підлягатиме регулярному перегляду. Люди будуть вислані, як тільки їхня країна походження буде визнана безпечною.

Махмуд, як очікується, скаже, що "криза" на кордоні "вийшла з-під контролю", що створює навантаження на громади і є несправедливим щодо британців, які важко працюють і платять податки.