Головна » Новини » У світі

"Можливо, зараз не час": Трамп обговорить із республіканцями санкції проти РФ

П'ятниця 17 жовтня 2025 02:30
UA EN RU
"Можливо, зараз не час": Трамп обговорить із республіканцями санкції проти РФ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз, можливо, не час вводити нові санкції проти РФ. Водночас він поговорить на цю тему з республіканськими лідерами в Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Зокрема, журналісти попросили Трампа відреагувати на заяву лідера республіканської більшості в Сенаті Джона Т'юна про підтримку законопроекту про нові санкції проти РФ.

"Подивимося... Він ще не знаю про цю розмову (телефонна розмова 16 жовтня між ним і главою Кремля Володимиром Путіним)", - відповів президент США.

Однак він зазначив, що збирається поговорити з сенатором Тьюном, а також спікером Палати представників Майклом Джонсоном щодо законопроекту про нові антиросійські санкції.

"Я поговорю з ними трохи пізніше, і я розповім їм про це (розмова з Путіним - ред.), і ми приймемо правильне рішення. Я не проти нічого. Я просто кажу. Можливо, зараз не ідеальний час", - зазначив Трамп.

Заклик до санкцій і діалог із Путіним

Нагадаємо, 16 жовтня лідер республіканців у Сенаті США Джон Тьюн заявив, що Сенат може розглянути законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає руйнівні санкції проти Росії. За його словами, час для розгляду законопроєкту настав.

Однак того ж дня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумком дзвінка глава Білого дому анонсував нову зустріч із главою Кремля.

За словами Трампа, він зустрінеться з Путіним у Будапешті протягом найближчих двох тижнів. Ключова тема переговорів - можливість припинення "безславної війни між Росією та Україною.

