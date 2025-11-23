ЄС висунув три контрпропозиції для мирного плану США щодо України, - WP

Мирний план США для України

Нещодавно Сполучені Штати представили план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Згідно з цим проєктом, який розробляли спільно представники США та РФ, Київ має відмовитися від окупованих частин Запорізької й Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини. Натомість Україні пропонуються певні безпекові гарантії. Серед інших умов - зменшення чисельності української армії та офіційна відмова від вступу до Північноатлантичного альянсу.

Лідери європейських країн розкритикували цю ініціативу та негайно взялися за створення власного альтернативного плану. Тим часом Дональд Трамп поставив Києву ультиматум: погодитися на умови до 27 листопада, інакше становище України може погіршитися. Проте вже 22 листопада він уточнив, що текст угоди ще не є фінальним і може коригуватися.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до нації зазначив, що держава стоїть перед складним вибором між збереженням власної гідності та ризиком втрати головного партнера. Обговорення американського проєкту за участі України, ЄС та США заплановане на 23 листопада у Женеві. Зеленський наголосив, що на цій зустрічі захищатиме українські інтереси.

Зі свого боку, у Кремлі через прессекретаря Дмитра Пєскова повідомили, що нібито не бачили з боку України готовності долучитися до дискусії щодо цього мирного плану.