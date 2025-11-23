ЕС выдвинул три контрпредложения к мирному плану США по Украине, - WP

Мирный план США для Украины

Недавно Соединенные Штаты представили план из 28 пунктов, направленный на прекращение войны в Украине. Согласно этому проекту, который разрабатывали совместно представители США и РФ, Киев должен отказаться от оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской областей. Взамен Украине предлагаются определенные гарантии безопасности. Среди других условий - уменьшение численности украинской армии и официальный отказ от вступления в Североатлантический альянс.

Лидеры европейских стран раскритиковали эту инициативу и немедленно взялись за создание собственного альтернативного плана. Тем временем Дональд Трамп поставил Киеву ультиматум: согласиться на условия до 27 ноября, иначе положение Украины может ухудшиться. Однако уже 22 ноября он уточнил, что текст соглашения еще не является финальным и может корректироваться.

Президент Владимир Зеленский в обращении к нации отметил, что государство стоит перед сложным выбором между сохранением собственного достоинства и риском потери главного партнера. Обсуждение американского проекта с участием Украины, ЕС и США запланировано на 23 ноября в Женеве. Зеленский отметил, что на этой встрече будет защищать украинские интересы.

Со своей стороны, в Кремле через пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщили, что якобы не видели со стороны Украины готовности присоединиться к дискуссии по этому мирному плану.