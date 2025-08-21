ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Європі: де вони мають базуватись

Зокрема, європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії. Саме там НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

18 серпня під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та європейскьими лідерами Дональд Трамп виключив можливість розгортання американських військ на території України, але заявив, що готовий надати "повітряну" підтримку в рамках гарантій безпеки США.

Після цієї зустрічі військові керівники з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії зібралися у Вашингтоні на запрошення голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Дена Кейна для обговорення логістики американської підтримки.

Зараз НАТО патрулює повітряний простір над Чорним морем з авіабази Міхайла Когальнічану в Румунії. Під час війни в Іраку вона була хабом для американських сил.

Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.

Вони також хочуть отримати від США постачання зенітних ракет Patriot і Nasams для відбиття російських атак і дозвіл на польоти розвідувальних літаків над Чорним морем. Королівські військово-повітряні сили Великої Британії з початку війни проводять розвідувальні місії на літаках Rivet Joint, проте для польотів Boeing потрібне схвалення Сполучених Штатів.