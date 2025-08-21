ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Європі: де вони мають базуватись

Країни Євросоюзу закликають президента США Дональда Трампа розгорнути літаки в Румунії для охорони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Зокрема, європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії. Саме там НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.
18 серпня під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та європейскьими лідерами Дональд Трамп виключив можливість розгортання американських військ на території України, але заявив, що готовий надати "повітряну" підтримку в рамках гарантій безпеки США.
Після цієї зустрічі військові керівники з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії зібралися у Вашингтоні на запрошення голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Дена Кейна для обговорення логістики американської підтримки.
Зараз НАТО патрулює повітряний простір над Чорним морем з авіабази Міхайла Когальнічану в Румунії. Під час війни в Іраку вона була хабом для американських сил.
Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.
Вони також хочуть отримати від США постачання зенітних ракет Patriot і Nasams для відбиття російських атак і дозвіл на польоти розвідувальних літаків над Чорним морем. Королівські військово-повітряні сили Великої Британії з початку війни проводять розвідувальні місії на літаках Rivet Joint, проте для польотів Boeing потрібне схвалення Сполучених Штатів.
Під час зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленским та європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня ключовою темою розмови були гарантії безпеки для України.
Союзники розглядають можливість надати їх за принципом 5 статті НАТО, але поза межами Альянсу.
Дональд Трамп не виключив, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. В адміністрації президента США назвали це "варіантом і можливістю".
Водночас "коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування на території України.
Як писало РБК-Україна, Росія нібито згодна на гарантії безпеки для України. Але вони повинні забезпечуватися на рівній основі "на рівній основі" за участі Китаю, США, Велика Британії та Франції.