ЕС призывает Трампа развернуть истребители в Европе: где они должны базироваться

Страні Евросоюза призывают президента США Дональда Трампа развернуть самолеты в Румынии для охраны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
В частности, европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии. Именно там НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.
18 августа во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп исключил возможность развертывания американских войск на территории Украины, но заявил, что готов предоставить "воздушную" поддержку в рамках гарантий безопасности США.
После этой встречи военные руководители из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии собрались в Вашингтоне по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна для обсуждения логистики американской поддержки.
Сейчас НАТО патрулирует воздушное пространство над Черным морем с авиабазы Михаила Когальничану в Румынии. Во время войны в Ираке она была хабом для американских сил.
Кроме американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.
Они также хотят получить от США поставки зенитных ракет Patriot и Nasams для отражения российских атак и разрешение на полеты разведывательных самолетов над Черным морем. Королевские военно-воздушные силы Великобритании с начала войны проводят разведывательные миссии на самолетах Rivet Joint, однако для полетов Boeing требуется одобрение Соединенных Штатов.
Во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа ключевой темой разговора были гарантии безопасности для Украины.
Союзники рассматривают возможность предоставить их по принципу 5 статьи НАТО, но за пределами Альянса.
Дональд Трамп не исключил, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности. В администрации президента США назвали это "вариантом и возможностью".
В то же время "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания на территории Украины.
Как писало РБК-Украина, Россия якобы согласна на гарантии безопасности для Украины. Но они должны обеспечиваться на равной основе "на равной основе" при участии Китая, США, Великобритании и Франции.