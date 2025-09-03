У ЄС заборонили ключовий інгредієнт гель-лаків через ризик безпліддя: що відомо

Ключовий компонент, що використовується в багатьох популярних гель-лаках для нігтів, потрапив під заборону в більшості країн Європи. Це рішення, яке набуло чинності буквально днями, може змінити індустрію краси в усьому світі, включно з Україною.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Independent.

Що таке TPO і чому його заборонили?

Йдеться про речовину TPO (триметилбензоїл дифенілфосфін оксид), яку з 1 вересня 2025 року заборонено використовувати в косметичних продуктах на території Євросоюзу після того, як її визнали потенційно токсичною для людини.

TPO використовується у гель-лаках як "фотоініціатор". Простими словами, саме завдяки йому лак швидко твердне під ультрафіолетовою лампою та довше зберігає насичений колір.

Однак кілька досліджень на тваринах показали, що ця хімічна речовина може завдавати довгострокової шкоди фертильності (здатності до народження дітей). Через це Європейський Союз вирішив заборонити її як профілактичний захід, поки проводяться подальші дослідження.

Водночас у багатьох країнах поза межами ЄС, зокрема у США, TPO поки що не регулюється.

Що це означає для салонів та клієнтів?

З 1 вересня салони краси у 27 країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії, повинні припинити продаж та використання гель-лаків із TPO та утилізувати всі наявні запаси. Виробники ж змушені терміново змінювати формулу своїх продуктів.

Реакція індустрії

Рішення ЄС викликало неоднозначну реакцію. Багато представників нейл-індустрії виступають проти заборони. Наприклад, науковий консультант із Каліфорнії Даг Шун заявив, що заборона TPO "не підкріплена науково обґрунтованою оцінкою ризиків" і завдасть непотрібних економічних збитків бізнесу.

Бельгійський оптовий постачальник ASAP Nails and Beauty Supply навіть створив сайт-протест, стверджуючи, що заборона базується на "відсутності доказів небезпеки для людини".

Однак представники торгових асоціацій зазначають, що індустрія не змогла довести відсутність безпечніших альтернатив TPO, тому заборона стала неминучою.