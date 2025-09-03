ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ЕС запретили ключевой ингредиент гель-лаков из-за риска бесплодия: что известно

Среда 03 сентября 2025 11:20
UA EN RU
В ЕС запретили ключевой ингредиент гель-лаков из-за риска бесплодия: что известно Фото: Некоторые гель-лаки запретили в ЕС (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Ключевой компонент, используемый во многих популярных гель-лаках для ногтей, попал под запрет в большинстве стран Европы. Это решение, которое вступило в силу буквально на днях, может изменить индустрию красоты во всем мире, включая Украину.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Что такое TPO и почему его запретили?

Речь идет о веществе TPO (триметилбензоил дифенилфосфин оксид), которое с 1 сентября 2025 года запрещено использовать в косметических продуктах на территории Евросоюза после того, как его признали потенциально токсичным для человека.

TPO используется в гель-лаках как "фотоинициатор". Простыми словами, именно благодаря ему лак быстро затвердевает под ультрафиолетовой лампой и дольше сохраняет насыщенный цвет.

Однако несколько исследований на животных показали, что это химическое вещество может наносить долгосрочный вред фертильности (способности к рождению детей). Поэтому Европейский Союз решил запретить его в качестве профилактической меры, пока проводятся дальнейшие исследования.

В то же время во многих странах за пределами ЕС, в частности в США, TPO пока не регулируется.

Что это значит для салонов и клиентов?

С 1 сентября салоны красоты в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии, должны прекратить продажу и использование гель-лаков с TPO и утилизировать все имеющиеся запасы. Производители же вынуждены срочно менять формулу своих продуктов.

Реакция индустрии

Решение ЕС вызвало неоднозначную реакцию. Многие представители нейл-индустрии выступают против запрета. Например, научный консультант из Калифорнии Даг Шун заявил, что запрет TPO "не подкреплен научно обоснованной оценкой рисков" и нанесет ненужный экономический ущерб бизнесу.

Бельгийский оптовый поставщик ASAP Nails and Beauty Supply даже создал сайт-протест, утверждая, что запрет базируется на "отсутствии доказательств опасности для человека".

Однако представители торговых ассоциаций отмечают, что индустрия не смогла доказать отсутствие более безопасных альтернатив TPO, поэтому запрет стал неизбежным.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Ногти Красота
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике