ЄС вже час почати вступні переговори з Україною, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. Він наголосив, що двосторонні питання з Угорщиною мають вирішуватися окремо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Мерца з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні.
За словами канцлера, Німеччина розуміє прагнення Будапешта врегулювати питання, пов'язані з угорською меншиною в Україні.
"Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче врегулювати двосторонні питання, наприклад права угорської меншини в Україні", - додав Мерц.
Водночас він наголосив, що такі дискусії не повинні ставати перешкодою для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.
"Це не повинно відбуватися на шкоду європейській підтримці і не повинно відволікати нас від мети зараз відкрити перший переговорний напрямок з Україною", - підкреслив німецький лідер.
Таким чином Мерц фактично закликав країни ЄС перейти до практичного етапу переговорів про вступ України, попри наявні розбіжності між Києвом і Будапештом.
Питання відкриття першого переговорного кластера залишається одним із ключових елементів подальшого просування України до членства в Європейському Союзі. Для ухвалення відповідного рішення необхідна підтримка всіх держав-членів блоку.
Нагадаємо, раніше в Брюселі заявляли, що Україна може пройти більшість переговорних етапів щодо вступу до Європейського Союзу протягом найближчих 12-18 місяців. За таких темпів уже у 2027 році Київ теоретично зможе перейти до підписання угоди про членство в ЄС.
Водночас Європейська комісія вже затвердила орієнтовний графік переговорного процесу щодо вступу України. Згідно з ним, Брюссель планує в середині червня запропонувати відкрити перший переговорний кластер.