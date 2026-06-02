ЕС уже пора начать вступительные переговоры с Украиной, - Мерц

По словам канцлера, Германия понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине.

В то же время он подчеркнул, что такие дискуссии не должны становиться препятствием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

"Это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от цели сейчас открыть первое переговорное направление с Украиной", - подчеркнул немецкий лидер.

Таким образом Мерц фактически призвал страны ЕС перейти к практическому этапу переговоров о вступлении Украины, несмотря на имеющиеся разногласия между Киевом и Будапештом.

Вопрос открытия первого переговорного кластера остается одним из ключевых элементов дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. Для принятия соответствующего решения необходима поддержка всех государств-членов блока.