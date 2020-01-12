В ЕС выразили обеспокоенность задержанием британского посла в Иране

В Европейском союзе выразили обеспокоенность задержанием посла Великобритании в Иране. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

По его словам, ЕС призывает Иран к деэскалации конфликтной ситуации, а также к соблюдению Венской конвенции.

"Очень обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и создание пространства для дипломатии", - написал Боррель.

При этом замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации. По его словам, когда стало известно о личности задержанного, его отпустили через 15 минут.

Напомним, посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протестов 11 января в Тегеране и участии в них. По данным иранских СМИ, Макэр фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям".

После задержания Макэра Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал Иран. По словам Рааба, действия иранских властей нарушают международное право, и Иран рискует стать мировым изгоем.

Отметим, протесты в Тегеране начали 11 января после того, как иранские военные признали вину в сбитие украинского самолета МАУ, в результате чего погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.