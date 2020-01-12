В ЄС висловили стурбованість затриманням британського посла в Ірані

У Європейському союзі висловили стурбованість затриманням посла Великобританії в Ірані. Про це повідомив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, ЄС закликає Іран до деескалації конфліктної ситуації, а також до дотримання Віденської конвенції.

"Дуже стурбовані тимчасовим затриманням посла Великобританії в Ірані. Повне дотримання Віденської конвенції є обов'язковою умовою. ЄС закликає до деескалації та створення простору для дипломатії", - написав Боррель.

При цьому заступник глави міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що посол Великобританії був затриманий як невідомий іноземець на незаконній демонстрації. За його словами, коли стало відомо про особу затриманого, його відпустили через 15 хвилин.

Нагадаємо, посла Британії в Ірані Роберта Макера затримали на кілька годин за підозрою в організації акцій протестів 11 січня в Тегерані і участі в них. За даними іранських ЗМІ, Макер фотографував те, що відбувається і "підбурював до радикальних дій".

Після затримання Макера Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розкритикував Іран. За словами Раабе, дії іранської влади порушують міжнародне право, і Іран ризикує стати світовим ізгоєм.

Відзначимо, протести в Тегерані почали 11 січня після того, як іранські військові визнали провину в збиті українського літака МАУ, в результаті чого загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.