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МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране

Новости » В мире     12.01.2020 - 02:46
МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране
Иллюстративное фото (facebook.com/foreignoffice)

По словам Рааба, действия иранских властей нарушают международное право, и Иран рискует стать мировым изгоем

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

По словам Рааба, Иран рискует стать мировым изгоем.

"Задержание нашего посла в Тегеране безо всяких оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права. Иранское правительство находится сейчас на перепутье. Оно может продолжать двигаться к тому, чтобы стать изгоем, с политической и экономической изоляцией, которые это повлечет за собой, или сделать шаги по направлению к деэскалации напряженности и выбрать путь дипломатии", - заявил он.

Напомним, агентство Tasnim сообщило, что правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране из-за его участия в акции протеста и "попытки руководить действиями толпы" во время демонстрации возле тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира. Посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

Группа иранских демонстрантов 11 января требовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины".

Также сообщалось, что Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского самолета вблизи Тегерана и потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing.

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