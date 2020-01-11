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В Иране протестующие требуют отставки верховного лидера из-за сбития самолета МАУ

Новости » Политика     11.01.2020 - 17:58
В Иране протестующие требуют отставки верховного лидера из-за сбития самолета МАУ
Фото: Али Хаменеи (russian.khamenei.ir)

Протесты происходят в Тегеране

Группа иранских демонстрантов требует отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в субботу, 11 января, после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает издание Reuters.

В частности, на видео, размещенном в соцсети Twitter, сотни людей скандируют перед университетом Амира Кабира в Тегеране.

"Главнокомандующий (Хаменеи, - ред.) уходи в отставку, уходи в отставку", - требуют демонстранты.

При этом Reuters подчеркивает, что им не удалось проверить подлинность видеозаписи.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского самолета вблизи Тегерана и потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing.

Также Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности и подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе.

Как писало РБК-Украина, сегодня Иран официально признал сбитие самолета МАУ.

Добавим также, Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию преступления по по поводу гибели людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Так, следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Опубликовано видео вероятного запуска ракеты, сбившей самолет МАУ в Иране У Украины были доказательства сбивания самолета до заявлений других стран, - СНБО
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