ЕС выделит еще 4 млн евро Украине на борьбу с коронавирусом

Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

Средства будут направлены волонтерам, помогающим бороться с COVID-19

Европейский союз выделит Украине 4 миллиона евро на поддержку общественных инициатив для борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook.

По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, средства будут выделены на поддержку волонтеров, которые помогают в борьбе с распространением коронавируса.

"Мы поддерживаем волонтеров. Для победы над COVID-19 необходимы усилия каждого. Тысячи волонтеров помогают уязвимым группам населения Украины. Они доставляют пищу пожилым людям, поддерживают учителей в онлайн-преподавании и борются с дезинформацией. ЕС предоставляет 4 миллиона евро в поддержку этих общественных инициатив", - заявил Маасикас.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз выделит Украине 190 миллионов евро помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Также ЕС предоставил Украине оборудование, 100 комплектов средств индивидуальной защиты и 70 литров антисептической жидкости для Центра экстренной медицинской помощи в Донецкой области.

Также РБК-Украина писало, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 35 млн долларов для поддержки медицинской отрасли в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения. Общий бюджет проекта составляет 135 млн долларов.