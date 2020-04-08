ЕС выделит Украине 190 млн евро на борьбу с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также ЕС предоставил помощь Центру экстренной медицинской помощи в Донецкой области

Европейский союз выделит Украине 190 миллионов евро помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейской комиссии.

Сегодня Еврокомиссия приняла решение о выделении более 15 млрд евро помощи странам-партнерам из-за пандемии коронавируса. В частности, странам Восточного партнерства, среди которых Украина, Евросоюз направит 952 млн евро.

Отмечается, что Украина на поддержку неотложных и краткосрочных потребностей получит 190 млн евро. Кроме этого Евросоюз предоставил Украине оборудование, 100 комплектов средств индивидуальной защиты и 70 литров антисептической жидкости для Центра экстренной медицинской помощи в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 35 млн долларов для поддержки медицинской отрасли в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения. Общий бюджет проекта составляет 135 млн долларов.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский обсуждал с немецким канцлером Ангелой Меркель увеличение финансовой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.