ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всемирный банк выделит 35 млн долларов на здравоохранение в Украине

Новости » Политика     03.04.2020 - 19:01
Всемирный банк выделит 35 млн долларов на здравоохранение в Украине
Фото: Денис Шмигаль на встрече с представителями международных организаций (kmu.gov.ua)

Общая сумма проекта составляет 135 млн долларов

Всемирный банк согласился выделить Украине дополнительные средства на поддержку медицинской отрасли в рамках совместного проекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство получит дополнительные 35 млн долларов в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Общий бюджет проекта составит 135 млн долларов.

"Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы", - написал руководитель правительства в Telegram-канале.

Напомним, ранее в Министерстве финансов заявляли, что надеются на дополнительные 5 млрд долларов от Международного валютного фонда до конца 2020 года. В Минфине утверждают, что для получения транша необходимо принять во втором чтении закон о банках.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель увеличение финансовой помощи Украине для борьбы с коронавирусом. Кроме того, стороны договорились о налаживании информационного обмена.

Опубликован проект программы деятельности правительства Шмыгаля В Украине запретили массовые празднования Пасхи
Новости Украины Всемирный банкКабинет Министров УкраиныМинистерство здравоохранения Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь