Всемирный банк выделит 35 млн долларов на здравоохранение в Украине

Фото: Денис Шмигаль на встрече с представителями международных организаций (kmu.gov.ua)

Общая сумма проекта составляет 135 млн долларов

Всемирный банк согласился выделить Украине дополнительные средства на поддержку медицинской отрасли в рамках совместного проекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство получит дополнительные 35 млн долларов в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Общий бюджет проекта составит 135 млн долларов.

"Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы", - написал руководитель правительства в Telegram-канале.

Напомним, ранее в Министерстве финансов заявляли, что надеются на дополнительные 5 млрд долларов от Международного валютного фонда до конца 2020 года. В Минфине утверждают, что для получения транша необходимо принять во втором чтении закон о банках.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель увеличение финансовой помощи Украине для борьбы с коронавирусом. Кроме того, стороны договорились о налаживании информационного обмена.