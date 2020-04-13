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В Украине заразились коронавирусом более 3 тыс. человек: список областей

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 10:13
В Украине заразились коронавирусом более 3 тыс. человек: список областей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных в Киеве - 495

Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло за сутки на 325 человек. О ситуации в Киеве и областях сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 194 случая (8 выздоровели);
  • Волынская обл. - 78 случаев (2 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 60 случаев (5 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);
  • Житомирская обл. - 94 случая;
  • Закарпатская обл. - 92 случая (3 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 85 случаев (10 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели);
  • г. Киев - 495 случаев;
  • Киевская обл. - 216 случаев (9 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 142 случая;
  • Львовская обл. - 124 случая (6 выздоровели);
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Николаевская обл. - 5 случаев;
  • Одесская обл. - 69 случаев;
  • Полтавская обл. - 25 случаев;
  • Ровенская обл. - 125 случаев (7 выздоровели);
  • Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 273 случая (7 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 11 случаев;
  • Херсонская обл. - 31 случай;
  • Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 102 случая (1 выздоровел);
  • Черновицкая обл. - 462 случая (21 выздоровел);
  • Черниговская обл. - 9 случаев.

В Украине заразились коронавирусом более 3 тыс. человек: список областей

На амбулаторном лечении 1 731 пациент. Всего госпитализировано 1 179 человек, из них 49 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 85 медиков. Также за 12 апреля заразились 12 детей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.

В Украине за сутки заразились коронавирусом 85 медиков Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 13 апреля
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