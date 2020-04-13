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ЄС виділить ще 4 млн євро Україні на боротьбу з коронавірусом

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 10:21
ЄС виділить ще 4 млн євро Україні на боротьбу з коронавірусом
Фото: Матті Маасикас (wikimedia.org)

Кошти будуть спрямовані волонтерам, які допомагають боротися з COVID-19

Європейський союз виділить Україні 4 мільйони євро на підтримку громадських ініціатив для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні Facebook.

За словами посла ЄС в Україні Матті Маасикаса, кошти будуть виділені на підтримку волонтерів, які допомагають у боротьбі з поширенням коронавірусу.

"Ми підтримуємо волонтерів. Для перемоги над COVID-19 необхідні зусилля кожного. Тисячі волонтерів допомагають вразливим групам населення України. Вони доставляють їжу літнім людям, підтримують вчителів в онлайн-викладання і борються з дезінформацією. ЄС надає 4 мільйони євро на підтримку цих громадських ініціатив", - заявив Маасикас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз виділить Україні 190 мільйонів євро допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу. Також ЄС надав Україні обладнання, 100 комплектів засобів індивідуального захисту і 70 літрів антисептичної рідини для Центру екстреної медичної допомоги в Донецькій області.

Також РБК-Україна писало, що Світовий банк додатково виділить Україні 35 млн доларів для підтримки медичної галузі в рамках спільного проекту з Міністерством охорони здоров'я. Загальний бюджет проекту становить 135 млн доларів.

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