ЄС може ввести торгові санкції проти Білорусі, - МЗС Литви
Литва пропонує ЄС ввести торгові санкції проти Білорусі після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair. Серед можливих цілей санкцій може бути нафтова сфера, сектор нафтопродуктів.
Про це заявив в інтерв'ю для видання "Ехо Москви" міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
За його словами, це може стосуватися не тільки нафтової сфери, але і добрив, продукції машинобудування, і включати "технології, які надходять до Білорусі з Європи, і обмеження фінансових механізмів".
"У рамках дискусії щодо п'ятого пакету санкцій проти Білорусі Євросоюз міг би ввести санкції стосовно певних секторів господарства, які ведуть широку торгівлю по всьому ЄС", - сказав він.
Нагадаємо, саміт ЄС прийняв політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Це сталось у відповідь на дії білоруського режиму щодо посадки літака Ryanair в Мінську.
Зазначимо, Протасевича затримали в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника Nexta звинувачують в тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.