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Турчинов анонсировал новые санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО

Новости » Политика    15.11.2018 - 11:52
Турчинов анонсировал новые санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина, Виталий Носач)

В список санкций могут войти представители некоторых европейских стран, которые были "наблюдателями" на "выборах"

Секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый пакет санкций против причастных к проведению "выборов" на оккупированной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Российской Федерацией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.

В частности, подготовкой предложений по санкциям занимается Кабмин, СБУ и парламент.

"Хочу сказать, сейчас готовится новый пакет санкций СНБО. Готовят предложения Кабинет министров, СБУ, Верховная Рада внесет свои предложения. Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых "выборов" на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом либо усиливают безопасность и оборону РФ", - отметил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул также, что в список могут войти представители некоторых европейских стран, которые были "наблюдателями" на "выборах".

"Я не исключаю, что в этом списке будут и представители отдельных европейских стран, которые по провокационным соображениям делали вид, что они наблюдают за фейковыми, антизаконными выборами на оккупированной территории", - сказал он.

Напомним, в Страсбурге в среду, 14 ноября, состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, в ходе которого комитет осудил "выборы" на временно оккупированной части Донбасса.

Как писало РБК-Украина ранее, в МИД Украины заявили, что результаты "выборов" в ОРДЛО не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

Добавим, в НАТО также заявили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям.

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