ЄС може запровадити санкції проти п'ятьох осіб, відповідальних за вибори в ОРДЛО

Фото: прапор ЄС (twitter.com/EU/Commission)

Глави МЗС країн ЄС мають ухвалити рішення 19 листопада

Європейський союз може запровадити санкції проти п'ятьох осіб, відповідальних за так звані "вибори" на окупованій території Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Європейський союз може додати п'ять осіб, відповідальних за організацію виборів на Донбасі, в санкційний список", - повідомив журналіст.

За його словами, міністри закордонних справ ЄС мають ухвалити рішення в понеділок, 19 листопада.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував новий пакет санкцій проти причетних до проведення "виборів" на окупованій території Донбасу, а також українських компаній, які співпрацюють з Російською Федерацією.

Як писало РБК-Україна раніше в МЗС України заявили, що результати "виборів" в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

У НАТО заявили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінськими угодами. Крім того, в Страсбурзі 14 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого обговорювалися "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу. В ході засідання міністри Ради Європи запевнили про невизнання "виборів" і висловили повну підтримку українській стороні.