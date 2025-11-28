ЄС вважає, що Бельгія привласнює доходів від активів РФ, - Politico

Країни ЄС вкрай розчаровані позицією Бельгії, яка блокує рішення про "репараційний кредит" для України з використанням заморожених активів Росії. Офіційно уряд країни заявляє, що побоюється, що Бельгія "буде винна", якщо Кремлю вдасться повернути активи.

Проте відразу п'ять джерел з дипломатичних кіл різних країн ЄС сказали виданню, що реальні причини спротиву Бельгії - це те, що вона утримує російські активи, бажаючи й далі класти до свого бюджету податки з них. Таким чином, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте на себе минулого року.

Куди поділися гроші?

Дипломати стверджують, що Бельгія зараховує податки з цих активів до свого національного бюджету - фактично, кладе їх собі в кишеню. Мова йде про 25%-вий корпоративний податок, яким обкладаються активи РФ, заморожені в бельгійському депозитарії Euroclear.

Таким чином країна не виконує зобов'язання перед Києвом та ЄС в повному обсязі, як повинна була. Потенційно припускається, що за цим стоїть спроба привласнити щонайменше частину доходів від активів РФ.

Якщо Бельгія продовжить чинити спротив вилученню активів, країни-члени ЄС почнуть напряму підіймати питання щодо можливого привласнення доходів з активів Росії на зустрічах напередодні саміту Європейської Ради, натякнули джерела.

Країни ЄС цікавить два моменти - чи дійсно Бельгія привласнює доходи та чи передає вона ці податки з активів на користь України. Потенційно це може спровокувати серйозний скандал.

"У світлі цієї поведінки виникає питання, чи справді в Бельгії зрозуміли, що на кону стоїть безпека Європи... А з огляду на ці дані, є сумніви щодо того, чи виконує Бельгія свою обіцянку направити свої непередбачені податкові надходження до України", - сказав виданню високопосадовий європейський дипломат.

При цьому в оцінках дипломати ЄС покладаються на цифри, які дають незалежні джерела, зокрема Кільський інститут. Останній оцінив передачу Бельгією російських доходів на користь України та фінансову допомогу країни Києву в 3,44 млрд євро з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року. При цьому тільки у 2024 році Бельгія заробила на податках із заморожених активів Росії 1,7 млрд євро.

Масла у вогонь підливає те, що проблеми із прозорістю існують з 2024 року. Ще тоді союзники звинуватили Бельгію, що вона використовує прибутки з доходів РФ для фінансування власного бюджету.

У відповідь уряд Бельгії заявив, що перерахує доходи від активів до фінансового інструменту ЄС та G7, щоб передати їх на користь України. Але згодом уряд країни вирішив тихенько "забути" про цю свою обіцянку, тому нічого не змінилося.

Бельгія спростовує

В уряді Бельгії відкинули критику з боку дипломатів. Там стверджують, що усі податки із заморожених активів Росії передаються Україні. Але прямої відповіді на запитання, чи всі гроші передали Україні, бельгійський уряд завзято уникає.

Окрім цього, в Бельгії стверджують, що з 2022 року надали Україні підтримки напряму з національного бюджету на мільярд євро.

"Уряд Бельгії зобов’язався спрямувати всі надходження від податку на прибуток підприємств, отримані від процентних доходів за іммобілізованими активами Росії в Euroclear, на підтримку України... Наразі ці надходження оцінюються приблизно в 1 мільярд євро у 2025 році... Також федеральний уряд Бельгії з 2022 року надав Україні приблизно трохи менш як 1 мільярд євро військової та іншої підтримки", - заявив один з чиновників уряду Бельгії.

При цьому уряд Бельгії ігнорує питання щодо того, чому він не виконав обіцянку перераховувати податкові надходження від активів до фінансового інструменту ЄС та G7 для України. Хоча ще у 2024 році бельгійський уряд публічно обіцяв це зробити.

"Податкові надходження вже були частиною їхнього внутрішнього бюджету, і вони не хотіли від них відмовлятися", - прокоментував ситуацію ще один високопосадовий дипломат ЄС.