ЄС вважає, що Бельгія привласнює доходів від активів РФ, - Politico

Опір, який чинить Бельгія вилученню заморожених активів РФ на користь України, може мати більш приземлені причини, аніж "побоювання відплати" з боку Росії. В ЄС починають підозрювати, що Бельгія привласнює доходи з цих активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Країни ЄС вкрай розчаровані позицією Бельгії, яка блокує рішення про "репараційний кредит" для України з використанням заморожених активів Росії. Офіційно уряд країни заявляє, що побоюється, що Бельгія "буде винна", якщо Кремлю вдасться повернути активи.
Проте відразу п'ять джерел з дипломатичних кіл різних країн ЄС сказали виданню, що реальні причини спротиву Бельгії - це те, що вона утримує російські активи, бажаючи й далі класти до свого бюджету податки з них. Таким чином, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте на себе минулого року.
Дипломати стверджують, що Бельгія зараховує податки з цих активів до свого національного бюджету - фактично, кладе їх собі в кишеню. Мова йде про 25%-вий корпоративний податок, яким обкладаються активи РФ, заморожені в бельгійському депозитарії Euroclear.
Таким чином країна не виконує зобов'язання перед Києвом та ЄС в повному обсязі, як повинна була. Потенційно припускається, що за цим стоїть спроба привласнити щонайменше частину доходів від активів РФ.
Якщо Бельгія продовжить чинити спротив вилученню активів, країни-члени ЄС почнуть напряму підіймати питання щодо можливого привласнення доходів з активів Росії на зустрічах напередодні саміту Європейської Ради, натякнули джерела.
Країни ЄС цікавить два моменти - чи дійсно Бельгія привласнює доходи та чи передає вона ці податки з активів на користь України. Потенційно це може спровокувати серйозний скандал.
"У світлі цієї поведінки виникає питання, чи справді в Бельгії зрозуміли, що на кону стоїть безпека Європи... А з огляду на ці дані, є сумніви щодо того, чи виконує Бельгія свою обіцянку направити свої непередбачені податкові надходження до України", - сказав виданню високопосадовий європейський дипломат.
При цьому в оцінках дипломати ЄС покладаються на цифри, які дають незалежні джерела, зокрема Кільський інститут. Останній оцінив передачу Бельгією російських доходів на користь України та фінансову допомогу країни Києву в 3,44 млрд євро з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року. При цьому тільки у 2024 році Бельгія заробила на податках із заморожених активів Росії 1,7 млрд євро.
Масла у вогонь підливає те, що проблеми із прозорістю існують з 2024 року. Ще тоді союзники звинуватили Бельгію, що вона використовує прибутки з доходів РФ для фінансування власного бюджету.
У відповідь уряд Бельгії заявив, що перерахує доходи від активів до фінансового інструменту ЄС та G7, щоб передати їх на користь України. Але згодом уряд країни вирішив тихенько "забути" про цю свою обіцянку, тому нічого не змінилося.
В уряді Бельгії відкинули критику з боку дипломатів. Там стверджують, що усі податки із заморожених активів Росії передаються Україні. Але прямої відповіді на запитання, чи всі гроші передали Україні, бельгійський уряд завзято уникає.
Окрім цього, в Бельгії стверджують, що з 2022 року надали Україні підтримки напряму з національного бюджету на мільярд євро.
При цьому уряд Бельгії ігнорує питання щодо того, чому він не виконав обіцянку перераховувати податкові надходження від активів до фінансового інструменту ЄС та G7 для України. Хоча ще у 2024 році бельгійський уряд публічно обіцяв це зробити.
"Податкові надходження вже були частиною їхнього внутрішнього бюджету, і вони не хотіли від них відмовлятися", - прокоментував ситуацію ще один високопосадовий дипломат ЄС.
Зазначимо, що тільки 28 листопада стало відомо, що прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вже вчергове виступив із заявами, що план ЄС щодо використання заморожених активів Росії для фінансування України нібито може мати серйозні "економічні та геополітичні наслідки".
При цьому 27 листопада стало відомо, що Валері Урбен, генеральний директор бельгійського депозитарію Euroclear, де знаходиться більша частина заморожених активів Росії, написала листа до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти. Вона виправдала свій спротив конфіскації грошей РФ тим, що нібито боїться дій Кремля у відповідь.
Активізація дій з боку Бельгії викликана тим, що фон дер Ляєн 26 листопада повідомила, що Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи Росії для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.
Потенційно це дозволить проігнорувати блокування з боку Бельгії. Таким чином, бельгійцям доведеться розпрощатися із замороженими активами Росії, з яких надходять податки та прибутки.