ЕС считает, что Бельгия присваивает доходы от активов РФ, - Politico

Страны ЕС крайне разочарованы позицией Бельгии, которая блокирует решение о "репарационном кредите" для Украины с использованием замороженных активов России. Официально правительство страны заявляет, что опасается, что Бельгия "будет виновата", если Кремлю удастся вернуть активы.

Однако сразу пять источников из дипломатических кругов разных стран ЕС сказали изданию, что реальные причины сопротивления Бельгии - это то, что она удерживает российские активы, желая и дальше класть в свой бюджет налоги с них. Таким образом, Бельгия нарушает международное обязательство, взятое на себя в прошлом году.

Куда делись деньги?

Дипломаты утверждают, что Бельгия зачисляет налоги с этих активов в свой национальный бюджет - фактически, кладет их себе в карман. Речь идет о 25%-ном корпоративном налоге, которым облагаются активы РФ, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear.

Таким образом страна не выполняет обязательства перед Киевом и ЕС в полном объеме, как должна была. Потенциально предполагается, что за этим стоит попытка присвоить по меньшей мере часть доходов от активов РФ.

Если Бельгия продолжит сопротивляться изъятию активов, страны-члены ЕС начнут напрямую поднимать вопрос о возможном присвоении доходов с активов России на встречах накануне саммита Европейского Совета, намекнули источники.

Страны ЕС интересует два момента - действительно ли Бельгия присваивает доходы и передает ли она эти налоги с активов в пользу Украины. Потенциально это может спровоцировать серьезный скандал.

"В свете этого поведения возникает вопрос, действительно ли в Бельгии поняли, что на кону стоит безопасность Европы... А учитывая эти данные, есть сомнения относительно того, выполняет ли Бельгия свое обещание направить свои непредвиденные налоговые поступления в Украину", - сказал изданию высокопоставленный европейский дипломат.

При этом в оценках дипломаты ЕС полагаются на цифры, которые дают независимые источники, в частности Кильский институт. Последний оценил передачу Бельгией российских доходов в пользу Украины и финансовую помощь страны Киеву в 3,44 млрд евро с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года. При этом только в 2024 году Бельгия заработала на налогах с замороженных активов России 1,7 млрд евро.

Масла в огонь подливает то, что проблемы с прозрачностью существуют с 2024 года. Еще тогда союзники обвинили Бельгию, что она использует доходы с доходов РФ для финансирования собственного бюджета.

В ответ правительство Бельгии заявило, что перечислит доходы от активов в финансовый инструмент ЕС и G7, чтобы передать их в пользу Украины. Но впоследствии правительство страны решило тихонько "забыть" об этом своем обещании, поэтому ничего не изменилось.

Бельгия опровергает

В правительстве Бельгии отвергли критику со стороны дипломатов. Там утверждают, что все налоги с замороженных активов России передаются Украине. Но прямого ответа на вопрос, все ли деньги передали Украине, бельгийское правительство упорно избегает.

Кроме этого, в Бельгии утверждают, что с 2022 года предоставили Украине поддержку напрямую из национального бюджета на миллиард евро.

"Правительство Бельгии обязалось направить все поступления от налога на прибыль предприятий, полученные от процентных доходов по иммобилизованным активам России в Euroclear, на поддержку Украины... Сейчас эти поступления оцениваются примерно в 1 миллиард евро в 2025 году... Также федеральное правительство Бельгии с 2022 года предоставило Украине примерно чуть менее 1 миллиарда евро военной и другой поддержки", - заявил один из чиновников правительства Бельгии.

При этом правительство Бельгии игнорирует вопрос о том, почему оно не выполнило обещание перечислять налоговые поступления от активов в финансовый инструмент ЕС и G7 для Украины. Хотя еще в 2024 году бельгийское правительство публично обещало это сделать.

"Налоговые поступления уже были частью их внутреннего бюджета, и они не хотели от них отказываться", - прокомментировал ситуацию еще один высокопоставленный дипломат ЕС.