ЕС испытает "заменитель" НАТО: Брюссель готовит план обороны без помощи США

Европейский Союз проведет первые масштабные учения по активации механизма взаимопомощи на случай вооруженной агрессии против одной из стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Детали учений и механизма помощи

Как пишет издание, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, эти тренировки будут имитировать процесс принятия решений в ситуации, если бы государство-член обратилось к остальному блоку за военной поддержкой.

Симуляция состоится сначала на уровне послов в Брюсселе, а затем - во время встречи министров обороны на Кипре в мае. Вопрос также планируют обсудить на неформальном саммите лидеров на следующей неделе.

Цель тренировок - отработать статью 42.7 Договора ЕС, которая обязывает страны блока оказывать помощь "всеми возможными средствами" в случае нападения на территорию одного из участников.

Эта формулировка считается юридически более жесткой, чем статья 5 устава НАТО, которая предусматривает лишь те действия, которые союзники "считают необходимым".

Причины усиления обороны ЕС

Потребность в реализации оборонных гарантий актуализировалась на фоне напряженности в трансатлантических отношениях. В частности, речь идет об угрозах президента США Дональда Трампа выйти из НАТО и его заявлениях относительно Гренландии.

Отдельную заинтересованность в действенности этого механизма проявляет Кипр, который не является членом НАТО. Вопрос стал особенно острым для страны после того, как в начале мая иранский беспилотник атаковал британскую военную базу на острове.