ЕС испытает "заменитель" НАТО: Брюссель готовит план обороны без помощи США
Европейский Союз проведет первые масштабные учения по активации механизма взаимопомощи на случай вооруженной агрессии против одной из стран-членов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Детали учений и механизма помощи
Как пишет издание, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, эти тренировки будут имитировать процесс принятия решений в ситуации, если бы государство-член обратилось к остальному блоку за военной поддержкой.
Симуляция состоится сначала на уровне послов в Брюсселе, а затем - во время встречи министров обороны на Кипре в мае. Вопрос также планируют обсудить на неформальном саммите лидеров на следующей неделе.
Цель тренировок - отработать статью 42.7 Договора ЕС, которая обязывает страны блока оказывать помощь "всеми возможными средствами" в случае нападения на территорию одного из участников.
Эта формулировка считается юридически более жесткой, чем статья 5 устава НАТО, которая предусматривает лишь те действия, которые союзники "считают необходимым".
Причины усиления обороны ЕС
Потребность в реализации оборонных гарантий актуализировалась на фоне напряженности в трансатлантических отношениях. В частности, речь идет об угрозах президента США Дональда Трампа выйти из НАТО и его заявлениях относительно Гренландии.
Отдельную заинтересованность в действенности этого механизма проявляет Кипр, который не является членом НАТО. Вопрос стал особенно острым для страны после того, как в начале мая иранский беспилотник атаковал британскую военную базу на острове.
В Европе заговорили об армии ЕС
Напомним, в последнее время дискуссии об автономной обороне Европы значительно активизировались. В частности, издание WSJ сообщило, что европейские страны начали тайно разрабатывать "план Б" на случай выхода США из НАТО, чтобы иметь возможность самостоятельно сдерживать агрессию России без поддержки американских войск.
Кроме того, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прямо заявил, что ЕС должен двигаться к созданию собственной армии и более глубокой оборонной интеграции, чтобы взять вопрос безопасности в свои руки.
В то же время ключевым препятствием остаются темпы перевооружения. Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время переговоров в Брюсселе отметили необходимость срочно ускорить производство оружия в Европе, поскольку нынешние темпы слишком медленные для существующих угроз.