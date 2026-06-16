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В ЕС появились новые опасения из-за возможных шагов Трампа по Украине, - Politico

10:45 16.06.2026 Вт
3 мин
Отвлечение внимания Трампа на Иран могло сыграть на руку Европе
aimg Елена Чупровская
В ЕС появились новые опасения из-за возможных шагов Трампа по Украине, - Politico Фото: В ЕС опасаются, что Трамп будет вести переговоры самостоятельно (Getty Images)
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Европейские чиновники обеспокоены: избавившись от иранского кризиса, президент США Дональд Трамп может попытаться взять мирный процесс по Украине в свои руки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом сообщили дипломаты ЕС.

Чего боятся в Европе

За кулисами саммита G7 в Эвиане чиновники ЕС откровенно говорят: активное вмешательство Трампа в переговоры по Украине может разрушить их стратегию максимального давления на Россию.

"То, что Трампа отвлекали, не обязательно было плохо", - сказал один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Опасения конкретны: Трамп может взять на себя контроль над мирным процессом, отодвинуть союзников в сторону и предложить условия, с которыми Киев и Брюссель не согласятся.

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Что сказал Трамп во Франции

Прибыв в Эвиан на следующий день после своего дня рождения, президент США встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил, что теперь готов сосредоточиться на Украине.

"Теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы это сделать", - сказал Трамп, имея в виду завершение иранского кризиса. "Ежемесячно гибнет двадцать пять тысяч человек, в основном солдаты. Этого не должно происходить".

Трамп также рассказал, что накануне разговаривал по телефону и с главой Кремля Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским - и считает обоих "открытыми" к переговорам.

Позиция Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже покрывает две трети финансовых потребностей Украины - 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Остальное она ожидает от партнеров.

Дополнительно объявлено о выделении 75 миллионов евро грантов для Украины и 15 миллиардов евро кредита Франции на развитие оборонной промышленности в рамках программы SAFE.

В тот же день министры ЕС договорились официально начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой.

Кто должен вести переговоры - спор еще впереди

Макрон настаивает: Европа должна быть за столом переговоров не как посредник, а как равноправная сторона.

"Правильный вид переговоров - это переговоры, в которых Украина и Россия сидят за столом, а европейцы и американцы - рядом", - сказал он в интервью каналу TF1.

Зеленский также настаивает: Европа должна быть союзником, а не посредником. Киев и Брюссель хотят привлечь США к общей переговорной позиции - без каких-либо уступок в отношении территории.

Напомним, после завершения иранского кризиса Трамп заявил, что США теперь сосредоточатся на достижении мира между Россией и Украиной. Об этом он сказал во время встречи с Макроном в Эвиане, добавив, что ежемесячно в войне гибнут 25 тысяч человек.

Как сообщает РБК-Украина, Зеленский рассказал, что вместе с Трампом они обсудили возможность встречи с главой Кремля в США в формате, от которого Путину было бы сложнее отказаться. Если Россия отклонит и этот вариант, Киев ожидает усиления давления.

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