ЄС відреагував на погрози Росії завдавати "системних" ударів по Києву

Що передувало

Нагадаємо, вчора 25 травня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що удари по Києву "у відповідь завдавалися і будуть завдаватися".

Пізніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив новими ударами по Києву та закликав евакуювати дипломатів.

Голова ЦПД Андрій Коваленко назвав це відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення, а посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що дипломати та іноземні громадяни не мають наміру залишити Київ при погрозі окупантів.

Тим часом аналітики ISW пояснили, чому за погрозами стоять не відповідь на дії України, а власні провали Кремля.