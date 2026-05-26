ЕС отреагировал на угрозы России наносить "системные" удары по Киеву

Что предшествовало

Напомним, вчера 25 мая представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что удары по Киеву "в ответ наносились и будут наноситься".

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми ударами по Киеву и призвал эвакуировать дипломатов.

Глава ЦПИ Андрей Коваленко назвал это открытым анонсированием террора против гражданского населения, а посол Евросоюза в Украине Екатерина Матернова заявила, что дипломаты и иностранные граждане не намерены покинуть Киев при угрозе оккупантов.

Тем временем аналитики ISW объяснили, почему за угрозами стоят не ответ на действия Украины, а собственные провалы Кремля.