RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЕС отреагировал на угрозы России наносить "системные" удары по Киеву

15:42 26.05.2026 Вт
2 мин
Угрозы Кремля заставили Евросоюз действовать
aimg Ирина Глухова
Фото: пресс-секретарь Европейской комиссии Анити Хиппер (Getty Images)

После последних угроз России перейти к системным ударам по украинской столице Евросоюз вызвал временного поверенного в делах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Анити Хиппер в соцсети Х.

Читайте также: Россия угрожает "систематическими" ударами по Киеву: что за этим стоит на самом деле

Она подчеркнула, что угрозы в адрес иностранных граждан и дипломатов с призывами покинуть Киев "являются неприемлемой эскалацией".

"Евросоюз вызвал временного поверенного в делах, призывая прекратить нападения на гражданское население и начать настоящие мирные переговоры, начиная с полного и безусловного прекращения огня", - заявила Хиппер.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что представительство Европейского союза в Украине продолжает работу в Киеве.

Что предшествовало

Напомним, вчера 25 мая представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что удары по Киеву "в ответ наносились и будут наноситься".

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми ударами по Киеву и призвал эвакуировать дипломатов.

Глава ЦПИ Андрей Коваленко назвал это открытым анонсированием террора против гражданского населения, а посол Евросоюза в Украине Екатерина Матернова заявила, что дипломаты и иностранные граждане не намерены покинуть Киев при угрозе оккупантов.

Тем временем аналитики ISW объяснили, почему за угрозами стоят не ответ на действия Украины, а собственные провалы Кремля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВойна в Украине