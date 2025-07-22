В ЄС відреагували на резонанс навколо НАБУ і САП

Як зазначив речник, Європейський Союз стурбований останніми діями України щодо антикорупційних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - наголосив він.

Представник Єврокомісії підкреслив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.

Також у Брюсселі нагадали, що вступ України до ЄС вимагатиме сильного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості.

"ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права", - заявив Мерсьє.