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В ЕС отреагировали на резонанс вокруг НАБУ и САП

Фото: представитель Европейской комиссии Гийома Мерсье (x.com guillaume_mcr)
Автор: Ірина Глухова, Милан Лелич

Европейский Союз выразил обеспокоенность недавними действиями Украины в отношении НАБУ и САП. В ЕС подчеркнули, что эти органы должны оставаться независимыми, ведь это ключ к реформам и борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии Гийома Мерсье.

Как отметил спикер, Европейский Союз обеспокоен последними действиями Украины в отношении антикоррупционных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", - подчеркнул он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС предоставляет значительную финансовую помощь Украине при условии прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении.

Также в Брюсселе напомнили, что вступление Украины в ЕС потребует сильного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечения институциональной устойчивости.

"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", - заявил Мерсье.

 

Обыски в НАБУ и САП

Вчера в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины, якобы, без официального предупреждения, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

Также СБУ и Офис генпрокурора проводили спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В свою очередь в СБУ заявили о комплексной проверке Специализированной антикоррупционной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне. В ведомстве отметили, что не получали доступа к секретной информации.

Кроме того Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Антикоррупционные органы выступают против такого решения.

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