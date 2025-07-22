В ЕС отреагировали на резонанс вокруг НАБУ и САП

Как отметил спикер, Европейский Союз обеспокоен последними действиями Украины в отношении антикоррупционных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", - подчеркнул он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС предоставляет значительную финансовую помощь Украине при условии прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении.

Также в Брюсселе напомнили, что вступление Украины в ЕС потребует сильного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечения институциональной устойчивости.

"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", - заявил Мерсье.