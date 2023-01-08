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У ЄС відреагували на протести у Бразилії: демократія переможе насильство та екстремізм

Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Приголомшений сьогоднішніми актами насильства та незаконною окупацією урядового кварталу в місті Бразиліа агресивними екстремістами. Повна підтримка Лули да Сілви та його уряду, Конгресу та Федерального верховного суду", - заявив Боррель.

За словами європейського дипломата, бразильська демократія переможе над насильством та екстремізмом.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Також раніше 1 січня Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії. Під час інавгурації поліція затримала чоловіка, який хотів проникнути до будівлі з ножем та вибуховим пристроєм.

Крім того, ми писали, що команда Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонару.

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Жозеп БоррельЕвросоюзБразилия