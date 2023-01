У Бразилії прихильники екс-президента Болсонару увірвалися в парламент

Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонаро, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Вибивши двері та розбивши вікна, протестувальники розташувались в будівлі. Демонстранти закликають до військового втручання та відставки Сілви, більш відомого як Лула, який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC

Під час інавгураційної промови Лула пообіцяв відбудувати країну, яка за його словами знаходиться в "жахливих руїнах". Він також засудив політику свого попередника, який поїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі.

Зараз Лула перебуває в офіційній поїздці в штаті Сан-Паулу.

Another nightmarish video from within the supreme federal court. Offices wrecked and flooded, windows smashed, rioters roaming the halls. Brazil experiencing its own Jan. 6 just over two years later. All horrifyingly familiar to me. pic.twitter.com/1JVKQknAYA