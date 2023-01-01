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Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії

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Неділя 01 січня 2023 21:21
Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії Фото: президент Бразилії Лула да Сілва (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Луїс Лула да Сілва втретє обійняв посаду президента Бразилії. Політик також очолював країну в період із 2003 по 2010 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Церемонія інавгурації була посилена охороною на тлі побоювань, що прихильники попередника Жаїра Болсонару можуть спробувати її зірвати. Сам Болсонар не був присутній, залишивши Бразилію в п'ятницю.

Прихильники Лули зібралися перед Конгресом з самого ранку. Понад 60 артистів, у тому числі легенда самби Мартіньо да Віла, мають виступити на двох гігантських сценах, прикрашених національним прапором у рамках музичного фестивалю під назвою Lulapalooza.

Нагадаємо, що в Бразилії на інавгурацію президента Луїса Інасіу Лули да Сілви хотів проникнути чоловік із ножем та вибуховим пристроєм.

Також нагадаємо, учора, 31 грудня, обраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації.

Крім того, ми писали, що команда Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонара.

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