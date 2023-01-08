RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС отреагировали на протесты в Бразилии: демократия победит насилие и экстремизм

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия восторжествует над насилием и экстремизмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Ошеломлен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией правительственного квартала в городе Бразилиа агрессивными экстремистами. Полная поддержка Лулы да Силвы и его правительства, Конгресса и Федерального верховного суда", - заявил Боррель.

По словам европейского дипломата, бразильская демократия восторжествует над насилием и экстремизмом.

Напомним, сегодня, 8 января, сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Также ранее 1 января Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Во время инаугурации полиция задержала мужчину, который хотел проникнуть в здание с ножом и взрывным устройством.

Кроме того, мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп БоррельЕвросоюзБразилия