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У Бразилії чоловік з вибухівкою хотів проникнути на інавгурацію президента

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Бразиліа, Неділя 01 січня 2023 19:38
У Бразилії чоловік з вибухівкою хотів проникнути на інавгурацію президента Фото: Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії (flickr by Gustavo Resende)
Автор: Іван Носальський

У Бразилії на інавгурацію президента Луїса Інасіу Лули да Сілви хотів проникнути чоловік з ножем та вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, про затримання зловмисника розповіла бразильська військова поліція.

Правоохоронці розповіли, що чоловік із ножем та вибухівкою хотів потрапити на інавгурацію, яка проходила у столиці - місті Бразиліа.

При цьому докладніших деталей інциденту в поліції Бразилії поки не розкривають.

Нагадаємо, вчора, 31 грудня, обраний президент БразиліїЛуїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся у суботу з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації.

Також ми писали, що команда Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонара.

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Бразилия инаугурация Лула да Силва
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