У Бразилії чоловік з вибухівкою хотів проникнути на інавгурацію президента
У Бразилії на інавгурацію президента Луїса Інасіу Лули да Сілви хотів проникнути чоловік з ножем та вибуховим пристроєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як зазначає видання, про затримання зловмисника розповіла бразильська військова поліція.
Правоохоронці розповіли, що чоловік із ножем та вибухівкою хотів потрапити на інавгурацію, яка проходила у столиці - місті Бразиліа.
При цьому докладніших деталей інциденту в поліції Бразилії поки не розкривають.
Нагадаємо, вчора, 31 грудня, обраний президент БразиліїЛуїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся у суботу з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації.
Також ми писали, що команда Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонара.
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