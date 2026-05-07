В ЄС відреагували на погрози Москви ударами по Києву для тиші на 9 травня

Євросоюз не буде скорочувати свою дипломатичну присутність у Києві після того, як Росія закликала іноземні місії евакуювати персонал до 9 травня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні на брифінгу Європейської комісії.
"Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України", - зазначив Ель-Ануні.
Ель-Ануні також прокоментував заяви з боку Росії.
"Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію - російську агресивну війну проти України", - наголосив він.
Публічні погрози атакувати Київ речник ЄК назвав "частиною бездумної ескалаційної тактики" Москви.
6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій надіслали ноту.
У ній - заклик "забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв". На брифінгу Захарова також пригрозила "невідворотним" ударом по Києву, зокрема "по центрах ухвалення рішень", якщо хтось спробує зірвати святкування у Москві 9 травня.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари Росії дзеркально - "далекобійними санкціями".
Якщо Москва обере дипломатію - Київ також готовий до переговорів. За словами Зеленського, з початку доби 7 травня Росія завдала близько 100 ударів дронами, десятки авіаударів та обстрілів на фронті.
Нагадаємо, того ж дня Зеленський підтвердив удар по нафтопереробному заводі "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі - за понад 1500 кілометрів від українського кордону.
Президент наголосив, що Кремль щодня може зупинити війну, але замість цього шукає короткострокову паузу заради параду на Червоній площі.