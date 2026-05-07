Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Пермі і звернувся до Кремля
Президент України Володимир Зеленський підтвердив "далекобійні санкції" у Пермі і звернувся до Кремля із закликом щодо війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську - до 1800 кілометрів, - а також у Єкатеринбурзі - майже 2 тисячі кілометрів", - наголосив він.
Глава держави зазначив, що "наслідки української далекобійності" відчували в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях.
Зеленський підкреслив, що Кремль кожного дня може зупинити війну - не на кілька годин, "щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві", а щоб берегти життя людей.
Фото: Зеленський підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ Росії (інфографіка РБК-Україна)
"Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити", - заявив президент.
Він зауважив, що Україна неодноразово пропонувала РФ робити кроки назустріч миру, але отримала у відповідь нові удари.
"Саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії", - наголосив Зеленський.
Що передувало
В ніч на 7 травня один з найбільших НПЗ Росії "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) у Пермі вдруге за 8 днів опинився під атакою дронів.
OSINT-аналітик ASTRA встановив на основі відео очевидців, що удару було завдано саме по цьому НПЗ, що пізніше підтвердив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді. Імовірно, було уражено резервуарний парк.
Нагадаємо, Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня, але росія порушила припинення вогню і завдала ударів по українських містах. Упродовж ночі росіяни били дронами та ракетами по Дніпру, Запоріжжю, Харкову та Кривому Розі.
Вдень два ворожих безпілотники влучили у будівлю дитячого садка в центрі Суми, спалахнула пожежа. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох загиблих працівниць закладу, ще семеро людей були поранені.