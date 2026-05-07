Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Пермі і звернувся до Кремля

Президент України Володимир Зеленський підтвердив "далекобійні санкції" у Пермі і звернувся до Кремля із закликом щодо війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську - до 1800 кілометрів, - а також у Єкатеринбурзі - майже 2 тисячі кілометрів", - наголосив він.

Глава держави зазначив, що "наслідки української далекобійності" відчували в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях.

Зеленський підкреслив, що Кремль кожного дня може зупинити війну - не на кілька годин, "щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві", а щоб берегти життя людей.

"Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити", - заявив президент.

Він зауважив, що Україна неодноразово пропонувала РФ робити кроки назустріч миру, але отримала у відповідь нові удари.

"Саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії", - наголосив Зеленський.

Що передувало

В ніч на 7 травня один з найбільших НПЗ Росії "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) у Пермі вдруге за 8 днів опинився під атакою дронів.

OSINT-аналітик ASTRA встановив на основі відео очевидців, що удару було завдано саме по цьому НПЗ, що пізніше підтвердив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді. Імовірно, було уражено резервуарний парк.