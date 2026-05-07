В ЕС отреагировали на угрозы Москвы ударами по Киеву для тишины на 9 мая

15:25 07.05.2026 Чт
Что ответил Евросоюз на требование РФ?
Елена Чупровская
Фото: спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни (Getty Images)

Евросоюз не будет сокращать свое дипломатическое присутствие в Киеве после того, как Россия призвала иностранные миссии эвакуировать персонал до 9 мая.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни на брифинге Европейской комиссии.

ЕС: присутствие в Киеве не изменится

"Мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Российские атаки, к сожалению, являются ежедневной реальностью как в Киеве, так и в других частях Украины", - отметил Эль-Ануни.

Что означают угрозы Москвы

Эль-Ануни также прокомментировал заявления со стороны России.

"Россия в очередной раз пытается цинично переложить вину на Украину за собственную агрессию - российскую агрессивную войну против Украины", - подчеркнул он.

Публичные угрозы атаковать Киев представитель ЕК назвал "частью бездумной эскалационной тактики" Москвы.

Что известно об угрозах со стороны России

6 мая пресс-секретарь МИД России Мария Захарова объявила, что иностранным дипломатическим миссиям и представителям международных организаций направили ноту.

В ней - призыв "обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств". На брифинге Захарова также пригрозила "неотвратимым" ударом по Киеву, в частности "по центрам принятия решений", если кто-то попытается сорвать празднование в Москве 9 мая.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на удары России зеркально - "дальнобойными санкциями".

Если Москва выберет дипломатию - Киев также готов к переговорам. По словам Зеленского, с начала суток 7 мая Россия нанесла около 100 ударов дронами, десятки авиаударов и обстрелов на фронте.

Напомним, в тот же день Зеленский подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми - за более 1500 километров от украинской границы.

Президент подчеркнул, что Кремль ежедневно может остановить войну, но вместо этого ищет краткосрочную паузу ради парада на Красной площади.

