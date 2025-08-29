ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир'я, - Каллас

Європейські держави планують відправити військових інструкторів в Україну в рамках тренувальної місії з підготовки української армії EUMAM. Але це станеться тільки після завершення війни та буде частиною гарантій безпеки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас на брифінгу в Копенгагені.
За її словами, відрядження військових інструкторів в Україну після перемир'я стане частиною внеску ЄС у гарантії безпеки для України. Європейські країни повністю виконають свої зобов'язання.
"Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання та надання консультацій всередині України після встановлення перемир’я", – сказала вона.
Каллас додала, що Євросоюз наразі є найбільшим партнером України у підготовці військових та проводить для українських солдатів велику кількість тренувальних курсів. Загалом з моменту старту програми підготовку там пройшли 80 тисяч військових.
Проте Європа може розмістити своїх інструкторів в Україні. Планується, що вони прибудуть до українських військових академій та інших військових навчальних установ, але тільки після завершення війни.
"Паралельно наша цивільна місія може зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак", – додала Каллас.
Зазначимо, 29 серпня Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях для України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.
Нагадаємо, "коаліція охочих", очолювана Лондоном і Парижем, разом із США працює над створенням гарантій безпеки для України. Мета - забезпечити стабільний мир у країні після припинення вогню і зробити його довгостроковим.
25 серпня президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії. При цьому Україна вимагає закріплених документально гарантій від Європи та США. Черговий "Будапештський меморандум" Київ не прийме.