Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЄС відновить місію з контролю на КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом, - Каллас

Фото: високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз відновить місію з моніторингу КПП "Рафах" на кордоні між Сектором Газа та Єгиптом.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Каллас  привітала звільнення ХАМАСом семи ізраїльських заручників, підкресливши роль президента США Дональда Трампа в цьому "важливому кроці на шляху до миру".

"Сьогоднішній день є рідкісним моментом надії на Близькому Сході. Звільнення заручників є великим успіхом дипломатії та важливою віхою на шляху до миру. Президент Трамп зробив цей прорив можливим. Забезпечення миру в Газі буде надзвичайно складним завданням", - зазначила вона.

За словами Каллас, для успіху мирного плану необхідна потужна міжнародна підтримка.

"ЄС готовий зробити свій внесок. У середу він відновить цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу між Газою та Єгиптом. Ця місія може відіграти важливу роль у підтримці перемир'я", - наголосила високий представник ЄС.

Трамп оголосив про закінчення війни в Газі

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю. Дорогою до Близького Сходу він оголосив про "закінчення війни" в Газі.

Також сьогодні ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Заручників, які понад два роки залишалися в Секторі Газа, вже передали представникам Червоного хреста.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними.

Крім того, сьогодні у Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в Секторі Газа.

