ЄС відновить місію з контролю на КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом, - Каллас

Трамп оголосив про закінчення війни в Газі

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю. Дорогою до Близького Сходу він оголосив про "закінчення війни" в Газі.

Також сьогодні ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Заручників, які понад два роки залишалися в Секторі Газа, вже передали представникам Червоного хреста.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними.

Крім того, сьогодні у Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в Секторі Газа.