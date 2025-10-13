RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ЕС возобновит миссию по контролю на КПП "Рафах" между Газой и Египтом, - Каллас

Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз возобновит миссию по мониторингу КПП "Рафах" на границе между Сектором Газа и Египтом.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Каллас приветствовала освобождение ХАМАСом семи израильских заложников, подчеркнув роль президента США Дональда Трампа в этом "важном шаге на пути к миру".

"Сегодняшний день является редким моментом надежды на Ближнем Востоке. Освобождение заложников является большим успехом дипломатии и важной вехой на пути к миру. Президент Трамп сделал этот прорыв возможным. Обеспечение мира в Газе будет чрезвычайно сложной задачей", - отметила она.

По словам Каллас, для успеха мирного плана необходима мощная международная поддержка.

"ЕС готов сделать свой вклад. В среду он возобновит гражданскую миссию по мониторингу пограничного перехода между Газой и Египтом. Эта миссия может сыграть важную роль в поддержке перемирия", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

 

Трамп объявил об окончании войны в Газе

Напомним, в понедельник, 13 октября, президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль. По дороге на Ближний Восток он объявил об "окончании войны" в Газе.

Также сегодня ХАМАС освободил 13 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Заложников, которые более двух лет оставались в Секторе Газа, уже передали представителям Красного креста.

Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными.

Кроме того, сегодня в Египте пройдет международный саммит, на котором мировые лидеры обсудят пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращения конфликта в Секторе Газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЕгипетИзраильСектор Газа