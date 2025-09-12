ЄС виділяє 40 млн євро на допомогу українцям пережити зиму

Європейська комісія виділяє 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні на підготовку до зими. Особливу увагу приділять вразливим групам населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.

Зазначається, що гуманітарні партнери ЄС нададуть Україні матеріали для житла, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, покращать доступ до води, санітарії та опалення.

Фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади, а також пункти аварійного обігріву.

Особлива увага буде приділена вразливим групам, таким як люди похилого віку, діти, особи з інвалідністю та переміщені сім'ї, які проживають у місцях спільного проживання.